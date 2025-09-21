VSB en Centrale Bank bundelen krachten voor economische groei

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en governor Maurice Roemer van de Centrale

Bank van Suriname (CBvS) hebben recent overleg gevoerd over de staat van de economie,

productiestimulering en de rol van het bedrijfsleven in duurzaam herstel. De CBvS benadrukte

dat stabiliteit belangrijk is, maar dat groei in de reële economie essentieel blijft.

Zowel CBvS als VSB zijn het erover eens dat sanering alleen niet volstaat; gerichte

investeringen in productie en werkgelegenheid zijn nodig voor structureel herstel. De VSB legde

daarnaast de nadruk op brede ondersteuning voor alle sectoren en wees op het gebrek aan

betrouwbare data over productiviteit en loonontwikkeling.

Ook de impact van de economische crisis op bedrijven kwam aan bod. Veel ondernemingen

hebben het hoofd boven water gehouden, vaak met grote inspanning, wat volgens de VSB het

belang van gerichte stimulansen voor herstel en groei onderstreept.

Als concreet resultaat kondigde de CBvS een financieringsfaciliteit van 100 miljoen USD aan

voor productiebedrijven, tegen een rente van 7%, vergelijkbaar met een eerder genomen

maatregel voor de bouwsector. De VSB noemt het overleg positief en blijft aandringen op een

integrale aanpak waarin productiviteit, werkgelegenheid en brede economische groei centraal

staan.