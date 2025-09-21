VSB en Centrale Bank bundelen krachten voor economische groei

De Vereniging Surinaams Bedrijfsleven (VSB) en governor Maurice Roemer van de Centrale
Bank van Suriname (CBvS) hebben recent overleg gevoerd over de staat van de economie,
productiestimulering en de rol van het bedrijfsleven in duurzaam herstel. De CBvS benadrukte
dat stabiliteit belangrijk is, maar dat groei in de reële economie essentieel blijft.
Zowel CBvS als VSB zijn het erover eens dat sanering alleen niet volstaat; gerichte
investeringen in productie en werkgelegenheid zijn nodig voor structureel herstel. De VSB legde
daarnaast de nadruk op brede ondersteuning voor alle sectoren en wees op het gebrek aan
betrouwbare data over productiviteit en loonontwikkeling.
Ook de impact van de economische crisis op bedrijven kwam aan bod. Veel ondernemingen
hebben het hoofd boven water gehouden, vaak met grote inspanning, wat volgens de VSB het
belang van gerichte stimulansen voor herstel en groei onderstreept.
Als concreet resultaat kondigde de CBvS een financieringsfaciliteit van 100 miljoen USD aan
voor productiebedrijven, tegen een rente van 7%, vergelijkbaar met een eerder genomen
maatregel voor de bouwsector. De VSB noemt het overleg positief en blijft aandringen op een
integrale aanpak waarin productiviteit, werkgelegenheid en brede economische groei centraal
staan.