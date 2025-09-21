Cyberaanval legt Europese luchthavens plat: lange wachtrijen en geannuleerde vluchten

Een grootschalige cyberaanval heeft zaterdag voor grote verstoringen gezorgd op meerdere

luchthavens in Europa. Doelwit van de aanval was Collins Aerospace, leverancier van check-in-

en bagagesystemen voor tal van internationale luchthavens.

Op grote knooppunten zoals Londen Heathrow, Brussels Airport en Berlin Brandenburg vielen

de systemen tijdelijk uit. Medewerkers moesten noodgedwongen overstappen op handmatige

check-in en bagageafhandeling, wat resulteerde in lange wachtrijen, forse vertragingen en

tientallen geannuleerde vluchten.

Collins Aerospace laat weten dat er met man en macht wordt gewerkt aan het herstel van de

digitale infrastructuur. Volgens het bedrijf is de vliegveiligheid op geen enkel moment in gevaar

geweest; de aanval trof uitsluitend de operationele processen op de grond.

Passagiers krijgen het dringende advies om vóór vertrek de status van hun vlucht te controleren

bij hun luchtvaartmaatschappij. Europese luchtvaartautoriteiten noemen de aanval een “wake-

upcall” en wijzen op de kwetsbaarheid van de luchtvaartsector, die steeds afhankelijker wordt

van digitale systemen.