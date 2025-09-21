Cyberaanval legt Europese luchthavens plat: lange wachtrijen en geannuleerde vluchten

  • September 21, 2025

Een grootschalige cyberaanval heeft zaterdag voor grote verstoringen gezorgd op meerdere
luchthavens in Europa. Doelwit van de aanval was Collins Aerospace, leverancier van check-in-
en bagagesystemen voor tal van internationale luchthavens.

Op grote knooppunten zoals Londen Heathrow, Brussels Airport en Berlin Brandenburg vielen
de systemen tijdelijk uit. Medewerkers moesten noodgedwongen overstappen op handmatige
check-in en bagageafhandeling, wat resulteerde in lange wachtrijen, forse vertragingen en
tientallen geannuleerde vluchten.

Collins Aerospace laat weten dat er met man en macht wordt gewerkt aan het herstel van de
digitale infrastructuur. Volgens het bedrijf is de vliegveiligheid op geen enkel moment in gevaar
geweest; de aanval trof uitsluitend de operationele processen op de grond.

Passagiers krijgen het dringende advies om vóór vertrek de status van hun vlucht te controleren
bij hun luchtvaartmaatschappij. Europese luchtvaartautoriteiten noemen de aanval een “wake-
upcall” en wijzen op de kwetsbaarheid van de luchtvaartsector, die steeds afhankelijker wordt
van digitale systemen.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)