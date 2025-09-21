Cyberaanval legt Europese luchthavens plat: lange wachtrijen en geannuleerde vluchten

Een grootschalige cyberaanval heeft zaterdag voor grote verstoringen gezorgd op meerdere
luchthavens in Europa. Doelwit van de aanval was Collins Aerospace, leverancier van check-in-
en bagagesystemen voor tal van internationale luchthavens.
Op grote knooppunten zoals Londen Heathrow, Brussels Airport en Berlin Brandenburg vielen
de systemen tijdelijk uit. Medewerkers moesten noodgedwongen overstappen op handmatige
check-in en bagageafhandeling, wat resulteerde in lange wachtrijen, forse vertragingen en
tientallen geannuleerde vluchten.
Collins Aerospace laat weten dat er met man en macht wordt gewerkt aan het herstel van de
digitale infrastructuur. Volgens het bedrijf is de vliegveiligheid op geen enkel moment in gevaar
geweest; de aanval trof uitsluitend de operationele processen op de grond.
Passagiers krijgen het dringende advies om vóór vertrek de status van hun vlucht te controleren
bij hun luchtvaartmaatschappij. Europese luchtvaartautoriteiten noemen de aanval een “wake-
upcall” en wijzen op de kwetsbaarheid van de luchtvaartsector, die steeds afhankelijker wordt
van digitale systemen.