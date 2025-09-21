Fitch verhoogt wereldwijde groeiverwachting: kansen én risico’s voor Suriname

Fitch Ratings heeft in zijn Global Economic Outlook van september 2025 de groeivooruitzichten

voor de wereldeconomie licht opwaarts bijgesteld. Sterke prestaties in de Verenigde Staten, India

en delen van Afrika, samen met hogere grondstofprijzen voor goud en olie, dragen bij aan het

gunstiger beeld. Europa blijft echter achter door structurele zwaktes en een trage

hervormingsagenda.

De renteverlaging van de Amerikaanse Federal Reserve biedt volgens Fitch ademruimte aan

opkomende markten en stimuleert investeringsbereidheid. Toch waarschuwt het ratingbureau dat

risico’s hoog blijven, zoals handelsspanningen, politieke onzekerheid en klimaatgerelateerde

verstoringen. De wereldwijde inflatie neemt geleidelijk af, maar centrale banken wordt

geadviseerd voorzichtig te blijven.

Voor Suriname biedt dit zowel kansen als uitdagingen. Hogere goud- en olieprijzen kunnen extra

inkomsten genereren en de staatskas versterken. Tegelijkertijd kan de lagere rente in de VS

helpen bij toegang tot goedkopere financiering en bij de herstructurering van de schuldenlast.

De risico’s blijven echter groot. Suriname is kwetsbaar voor prijsschommelingen van

grondstoffen en de gevolgen van klimaatverandering. Fitch benadrukt daarom dat economische

diversificatie, institutionele versterking en een duurzaam schuldbeleid cruciaal zijn om de

positieve effecten van de wereldwijde groei optimaal te benutten.