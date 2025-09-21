Fitch verhoogt wereldwijde groeiverwachting: kansen én risico’s voor Suriname

Fitch Ratings heeft in zijn Global Economic Outlook van september 2025 de groeivooruitzichten
voor de wereldeconomie licht opwaarts bijgesteld. Sterke prestaties in de Verenigde Staten, India
en delen van Afrika, samen met hogere grondstofprijzen voor goud en olie, dragen bij aan het
gunstiger beeld. Europa blijft echter achter door structurele zwaktes en een trage
hervormingsagenda.
De renteverlaging van de Amerikaanse Federal Reserve biedt volgens Fitch ademruimte aan
opkomende markten en stimuleert investeringsbereidheid. Toch waarschuwt het ratingbureau dat
risico’s hoog blijven, zoals handelsspanningen, politieke onzekerheid en klimaatgerelateerde
verstoringen. De wereldwijde inflatie neemt geleidelijk af, maar centrale banken wordt
geadviseerd voorzichtig te blijven.
Voor Suriname biedt dit zowel kansen als uitdagingen. Hogere goud- en olieprijzen kunnen extra
inkomsten genereren en de staatskas versterken. Tegelijkertijd kan de lagere rente in de VS
helpen bij toegang tot goedkopere financiering en bij de herstructurering van de schuldenlast.
De risico’s blijven echter groot. Suriname is kwetsbaar voor prijsschommelingen van
grondstoffen en de gevolgen van klimaatverandering. Fitch benadrukt daarom dat economische
diversificatie, institutionele versterking en een duurzaam schuldbeleid cruciaal zijn om de
positieve effecten van de wereldwijde groei optimaal te benutten.