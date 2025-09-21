39 militairen sluiten opleiding succesvol af

Het Nationaal Leger heeft op donderdag 18 september 2025 negenendertig nieuwe militairen

officieel toegevoegd aan zijn gelederen. Zij hebben met succes de Elementaire Algemene

Opleiding (EAO 25-01) afgerond op de Ayoko Kazerne.

Kolonel Justus Hew A Kee, commandant van het Instituut voor Defensie Opleidingen (IDO),

benadrukte tijdens de ceremonie dat de rang van soldaat het fundament vormt van de

defensieorganisatie. “Op jullie wordt gerekend. Jullie dragen bij aan de veiligheid van onze

geliefde Suriname, ook wanneer anderen slapen. Wees je bewust dat je in uniform niet alleen

jezelf vertegenwoordigt, maar de hele defensieorganisatie,” sprak hij de groep toe. Hij moedigde

de militairen aan om een voorbeeldfunctie in de samenleving te vervullen en met trots, discipline

en trouw hun plicht te vervullen.

Waarnemend bevelhebber van het Nationaal Leger, kolonel Marven van Huisduinen, stond stil

bij de persoonlijke ontwikkeling van de militairen. “Jullie kwamen hier misschien onzeker en

onbekend met elkaar, maar door vermoeidheid, twijfel en ongemak heen hebben jullie jezelf

overwonnen. Fysiek, mentaal en emotioneel zijn jullie gegroeid. Jullie hebben geleerd om elkaar

te vertrouwen, rechtop te staan in moeilijke momenten en kracht te vinden in stilte. Daarmee

hebben jullie een versie van jezelf ontdekt die niet opgeeft,” aldus Van Huisduinen.

Volgens hem vormen de geslaagde militairen voortaan één geheel: “Het uniform wordt

individueel gedragen, maar het vertegenwoordigt één team met één missie. Vanaf nu zijn jullie

bewakers, beschermers en deel van iets groters dan jezelf. Wees trots, voorbereid en de militair

waarop ons land kan rekenen.”