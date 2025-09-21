Creatieve talenten schitteren bij expositie vakantieschool Nola Hatterman Art Academy

De Nola Hatterman Art Academy heeft haar jaarlijkse vakantieschool 2025 feestelijk afgesloten

met een expositie in het Fort Zeelandia-complex. Drie weken lang, van 1 tot en met 19

september, werkten 120 kinderen van 6 tot 12 jaar aan hun artistieke vaardigheden, die zij op de

slotdag vol trots presenteerden aan ouders, sponsoren en andere belangstellenden.

Tijdens de vakantieschool maakten de deelnemers kennis met uiteenlopende kunstvormen, zoals

tekenen, schilderen, collages, stillevens, portrettekenen, sjabloneren en landschapsschilderen.

Het programma bood niet alleen een creatieve invulling van de vakantie, maar gaf de kinderen

ook de kans om nieuwe technieken te leren en hun talent verder te ontplooien.

Bijzonder aan deze editie was dat het programma na renovatiewerkzaamheden voor het eerst

weer plaatsvond in de vertrouwde omgeving van de Nola Hatterman Art Academy. Directeur

Lalita Adhin sprak haar waardering uit voor de inzet van docenten en medewerkers: “Onze

begeleiders hebben met veel enthousiasme gewerkt en creatieve oplossingen bedacht. De

samenwerking verliep uitstekend en de sfeer was geweldig.”

Het project werd mede mogelijk gemaakt door de steun van diverse sponsoren, waaronder

Cemdee International, Dupa Paints, Esuverfa Paint, Devina’s Enterprises, TP Siropen, Mitra

N.V., Rudisa N.V. en andere partners.

Met initiatieven zoals deze vakantieschool blijft de Nola Hatterman Art Academy een

belangrijke rol spelen in de creatieve ontwikkeling van de jeugd en in de stimulering van kunst

en cultuur in Suriname.