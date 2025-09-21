Man in Wintiwai drie keer in de rug gestoken en beroofd

Een 24-jarige man, Milanno O., is woensdagavond gewond geraakt na een aanval in de

omgeving van Wintiwai. Rond 23.00 uur werd hij, samen met zijn vriendin, benaderd door drie

mannen die hij kende. Tijdens het incident werd hij drie keer in de rug gestoken en beroofd van

zijn telefoon en een goudkleurige halsketting.

De vriendin bracht Milanno direct naar de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis

Paramaribo (AZP). Donderdag verliet hij het ziekenhuis tijdelijk omdat hij vond dat hij

onvoldoende behandeld was, maar kort daarna raakte hij buiten bewustzijn en moest opnieuw

per ambulance worden teruggebracht.

Uit medisch onderzoek bleek dat het niet om schotwonden ging, zoals aanvankelijk werd

gedacht, maar om drie steekwonden in de rug. Na behandeling is de toestand van Milanno

stabiel en mocht hij het ziekenhuis verlaten.

De politie van Latour is nog op zoek naar de drie voortvluchtige verdachten en roept getuigen

op om zich te melden.