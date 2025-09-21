President benadrukt rol van social media in communicatie

President Jennifer Simons heeft op vrijdag19 september 2025, tijdens het radioprogramma

Bakana Tori op LIM FM aangegeven dat social media een onmisbaar kanaal is voor het delen

van regeringsinformatie. Volgens de president ontvangt ruim 60% van de Surinamers hun nieuws

via platforms zoals Facebook, wat de directe communicatie via deze kanalen rechtvaardigt.

De president gaf aan dat het doel is om burgers snel en efficiënt te informeren, zonder

afhankelijk te zijn van derden. Ze benadrukte dat regeringsberichten via social media de

transparantie en betrokkenheid van het publiek kunnen vergroten.

Tegelijkertijd erkende zij dat officiële perskanalen belangrijk blijven voor een breed en

onafhankelijk bereik. De president liet weten dat berichten op social media een aanvulling zijn

op, en geen vervanging van, traditionele nieuwsvoorziening zoals persberichten en

persconferenties.

Met deze aanpak wil de regering inspelen op het veranderende mediagebruik van Surinamers en

de snelle verspreiding van informatie. Volgens Simons is het combineren van social media en

perskanalen cruciaal om zowel bereik als betrouwbaarheid van informatie te waarborgen.