President benadrukt rol van social media in communicatie

President Jennifer Simons heeft op vrijdag19 september 2025, tijdens het radioprogramma
Bakana Tori op LIM FM aangegeven dat social media een onmisbaar kanaal is voor het delen
van regeringsinformatie. Volgens de president ontvangt ruim 60% van de Surinamers hun nieuws
via platforms zoals Facebook, wat de directe communicatie via deze kanalen rechtvaardigt.
De president gaf aan dat het doel is om burgers snel en efficiënt te informeren, zonder
afhankelijk te zijn van derden. Ze benadrukte dat regeringsberichten via social media de
transparantie en betrokkenheid van het publiek kunnen vergroten.
Tegelijkertijd erkende zij dat officiële perskanalen belangrijk blijven voor een breed en
onafhankelijk bereik. De president liet weten dat berichten op social media een aanvulling zijn
op, en geen vervanging van, traditionele nieuwsvoorziening zoals persberichten en
persconferenties.
Met deze aanpak wil de regering inspelen op het veranderende mediagebruik van Surinamers en
de snelle verspreiding van informatie. Volgens Simons is het combineren van social media en
perskanalen cruciaal om zowel bereik als betrouwbaarheid van informatie te waarborgen.