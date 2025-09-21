President Simons naar New York voor 80ste AVVN

President Jennifer Simons is zaterdagmiddag vertrokken naar New York om deel te nemen aan

de 80ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN). Zij reist aan het hoofd van

een kleine delegatie via de Johan Adolf Pengel International Airport. Voor haar vertrek tekende

zij in de VIP Courtesy Room van de Sabaku Lounge het protocol van overdracht met

vicepresident Gregory Rusland, die tijdens haar afwezigheid optreedt als waarnemend president.

In een korte boodschap aan de bevolking zei het staatshoofd: “Volk van Suriname, ik sta op

vertrek. Ik zal zo meteen via Panama vertrekken naar New York om namens Suriname de VN-

vergadering bij te wonen in verband met 80 jaar Verenigde Naties.”

President Simons zal op 23 september haar toespraak houden voor de Algemene Vergadering.

Daarnaast zijn er bilaterale ontmoetingen gepland met staatshoofden, regeringsleiders en

internationale organisaties die van belang zijn voor Suriname. Ook neemt zij deel als spreker aan

verschillende activiteiten van internationale instellingen.

De Surinaamse delegatie richt zich tijdens deze missie onder meer op internationale

samenwerking, het sluiten van overeenkomsten en het versterken van de internationale positie

van Suriname. Daarbij wordt het land gepresenteerd als een van de groenste en carbon-negatieve

landen ter wereld, en als een natie in transitie met een opkomende olie- en gassector die de

economische ontwikkeling moet versterken.

Het is de eerste officiële buitenlandse missie van president Simons sinds haar installatie op 16

juli 2025. Ze benadrukte dat de deelname aan de AVVN in het teken staat van het positief

profileren van Suriname op het wereldtoneel en het bevorderen van nationale ontwikkeling.

President Simons keert op 26 september terug naar Suriname.