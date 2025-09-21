Inbrekers stelen kluis met wapens uit woning in Monplaisir

  • September 21, 2025

Inbrekers sloegen afgelopen nacht toe bij een woning aan de Monplaisirweg en stalen een kluis
met een jachtgeweer en een vuistvuurwapen. De bewoners waren op dat moment in het
buitenland, terwijl er normaal bewakers aanwezig zouden zijn.

Volgens een beheerder van de woning klommen de daders via een boom op de schutting om het
terrein te betreden. Daarna forceerden zij een raam om binnen te komen en namen uit de
slaapkamer de kluis mee.

De politie van De Nieuwe Grond is ingeschakeld en onderzoekt de zaak. Bij de inbraak was de
bewaking niet aanwezig, waardoor de daders ongehinderd hun slag konden slaan.

De autoriteiten roepen getuigen of mensen met informatie over de inbraak zich te melden om het
onderzoek te helpen bespoedigen.

Previous Post
Next Post

Onze geschiedenis is er een van kwaliteit en betrouwbaarheid, gewaardeerd door generaties kijkers. Of het nu gaat om nieuws, sport, entertainment of educatie, wij staan voor u klaar met programma’s die u aanspreken en verrijken.

Youtube Facebook-f Instagram Tiktok

Other Pages

Home

Algemene Voorwaarden

Veelgestelde Vragen (FAQ)

Privacy Policy

Contact us

Contact Info

Adres: van 't Hogerhuysstraat 58-60

Telefoon: (597) 402050 - 402425 - 403276

E-mail: verkoop@atv.sr

© 2025 Algemene Televisie Verzorging (ATV)