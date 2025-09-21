Inbrekers stelen kluis met wapens uit woning in Monplaisir

Inbrekers sloegen afgelopen nacht toe bij een woning aan de Monplaisirweg en stalen een kluis

met een jachtgeweer en een vuistvuurwapen. De bewoners waren op dat moment in het

buitenland, terwijl er normaal bewakers aanwezig zouden zijn.

Volgens een beheerder van de woning klommen de daders via een boom op de schutting om het

terrein te betreden. Daarna forceerden zij een raam om binnen te komen en namen uit de

slaapkamer de kluis mee.

De politie van De Nieuwe Grond is ingeschakeld en onderzoekt de zaak. Bij de inbraak was de

bewaking niet aanwezig, waardoor de daders ongehinderd hun slag konden slaan.

De autoriteiten roepen getuigen of mensen met informatie over de inbraak zich te melden om het

onderzoek te helpen bespoedigen.