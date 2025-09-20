Kensmil wacht op besluit president over inzet bij Kabinet

Voormalig politiefunctionaris en politicus Milton Kensmil heeft nog geen duidelijkheid over zijn
nieuwe rol bij het Kabinet van de President. Hij werd eerder door ex-president Chandrikapersad
Santokhi via resolutie overgeplaatst van het Korps Politie Suriname (KPS) naar het kabinet, waar
hij de functie van algemeen beleidsadviseur kreeg toegewezen.
In gesprek met Radio ABC benadrukte Kensmil dat hij nooit ontslag heeft genomen bij het
politiekorps. Volgens hem zijn er in het verleden meer politiemannen geweest die een soortgelijk
traject hebben doorlopen.
Hoewel het secretariaat van president Jennifer Simons inmiddels contact met hem heeft
opgenomen, is er nog geen besluit genomen over zijn toekomstige taken. Kensmil geeft aan
geduldig de instructies van de president af te wachten en begrip te hebben voor haar volle
agenda.
President Simons bereidt zich momenteel voor op haar eerste jaarrede, waarin ook de begroting
voor 2026 aan bod komt, en op haar toespraak tijdens de Algemene Vergadering van de
Verenigde Naties. Kensmil benadrukt dat hij flexibel is: “Als de president besluit dat ik mijn
werk bij het politiekorps moet voortzetten, heb ik daar geen moeite mee. Het gaat uiteindelijk om
de ontwikkeling van het land.”