Kensmil wacht op besluit president over inzet bij Kabinet

Voormalig politiefunctionaris en politicus Milton Kensmil heeft nog geen duidelijkheid over zijn

nieuwe rol bij het Kabinet van de President. Hij werd eerder door ex-president Chandrikapersad

Santokhi via resolutie overgeplaatst van het Korps Politie Suriname (KPS) naar het kabinet, waar

hij de functie van algemeen beleidsadviseur kreeg toegewezen.

In gesprek met Radio ABC benadrukte Kensmil dat hij nooit ontslag heeft genomen bij het

politiekorps. Volgens hem zijn er in het verleden meer politiemannen geweest die een soortgelijk

traject hebben doorlopen.

Hoewel het secretariaat van president Jennifer Simons inmiddels contact met hem heeft

opgenomen, is er nog geen besluit genomen over zijn toekomstige taken. Kensmil geeft aan

geduldig de instructies van de president af te wachten en begrip te hebben voor haar volle

agenda.

President Simons bereidt zich momenteel voor op haar eerste jaarrede, waarin ook de begroting

voor 2026 aan bod komt, en op haar toespraak tijdens de Algemene Vergadering van de

Verenigde Naties. Kensmil benadrukt dat hij flexibel is: “Als de president besluit dat ik mijn

werk bij het politiekorps moet voortzetten, heb ik daar geen moeite mee. Het gaat uiteindelijk om

de ontwikkeling van het land.”