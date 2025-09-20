Onderinspecteurs buiten functie gesteld na verdwijning van goud en geld bij Keizerstraat

De verdwijning van in beslag genomen goederen bij politiebureau Keizerstraat heeft geleid tot

disciplinaire maatregelen. Het gaat om gouden sieraden, buitenlandse valuta en meerdere

telefoons die onvindbaar bleken. Na melding door de postleiding is de Afdeling Onderzoek

Personeelszaken (OPZ) gestart met een intern onderzoek.

Donderdagmiddag zijn twee onderinspecteurs, die op dat moment als chef van dienst fungeerden,

per direct buiten functie gesteld. Ook zijn twee agenten eerste klasse opgeroepen om vrijdag te

worden gehoord door de onderzoeksafdeling.

De verdwenen goederen maken deel uit van een strafzaak tegen een 50-jarige juwelier, die op 8

september werd aangehouden voor oplichting en verduistering. De waardevolle spullen waren

destijds overgedragen aan de dienstchef, maar bleken onlangs spoorloos verdwenen. OPZ

onderzoekt de zaak verder en de politie belooft na afronding meer informatie publiekelijk te

delen.