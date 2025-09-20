Telesur verhelpt landelijke storing en belooft extra maatregelen

Telecomprovider N.V. Telesur laat weten dat de landelijke storing van gisteren volledig is

opgelost. Door een stroomonderbreking in de hoofdcentrale rond 16:00 uur vielen zowel het

mobiele en vaste netwerk als het dataverkeer tijdelijk uit.

Volgens Telesur ondernamen de technische teams direct actie, werd de oorzaak snel opgespoord

en begonnen de herstelwerkzaamheden vrijwel onmiddellijk. Rond 18:15 uur waren alle diensten

weer operationeel.

“Wij beseffen dat deze tijdelijke onderbreking ongemakken heeft veroorzaakt voor onze klanten

en bieden hiervoor onze oprechte excuses aan,” aldus Telesur in een verklaring. Het bedrijf

benadrukt dat de betrouwbaarheid van zijn dienstverlening prioriteit heeft en kondigt

aanvullende maatregelen aan om herhaling in de toekomst te voorkomen.

Telesur zegt zich blijvend in te zetten voor stabiele, veilige en hoogwaardige telecommunicatie

voor heel Suriname.