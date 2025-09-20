Telesur verhelpt landelijke storing en belooft extra maatregelen

Telecomprovider N.V. Telesur laat weten dat de landelijke storing van gisteren volledig is
opgelost. Door een stroomonderbreking in de hoofdcentrale rond 16:00 uur vielen zowel het
mobiele en vaste netwerk als het dataverkeer tijdelijk uit.
Volgens Telesur ondernamen de technische teams direct actie, werd de oorzaak snel opgespoord
en begonnen de herstelwerkzaamheden vrijwel onmiddellijk. Rond 18:15 uur waren alle diensten
weer operationeel.
“Wij beseffen dat deze tijdelijke onderbreking ongemakken heeft veroorzaakt voor onze klanten
en bieden hiervoor onze oprechte excuses aan,” aldus Telesur in een verklaring. Het bedrijf
benadrukt dat de betrouwbaarheid van zijn dienstverlening prioriteit heeft en kondigt
aanvullende maatregelen aan om herhaling in de toekomst te voorkomen.
Telesur zegt zich blijvend in te zetten voor stabiele, veilige en hoogwaardige telecommunicatie
voor heel Suriname.