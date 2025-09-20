Grote storing treft Telesur: telefonie en internet deels plat

Telesur ondervindt momenteel een ernstige storing die zowel de telefoniediensten als het

internetverkeer in delen van het land heeft geraakt. Volgens Jennis Asraf, manager Corporate

Communication bij Telesur, is de oorzaak inmiddels gelokaliseerd en werken technici hard aan

herstel.

Door de uitval ervaren veel klanten problemen met bellen en gebeld worden, terwijl ook de

internetverbinding op diverse locaties verstoord is. “We begrijpen dat de storing tot veel

ongemak heeft geleid. Ons team zet alles op alles om de dienstverlening zo snel mogelijk

volledig te herstellen,” aldus Asraf.

De precieze oorzaak van de storing is vooralsnog niet bekend.