Betalingsachterstand MMC veel lager dan gemeld: circa 250.000 euro

De betalingsachterstand van het Mungra Medisch Centrum (MMC) in Nickerie richting

Nederlandse specialisten bedraagt geen 10 miljoen euro, maar ongeveer 250.000 euro. Dat

bevestigen zowel chirurg Chander Mahabier, coördinator van de specialisten, als de recent

ontslagen MMC-directeur Shaïsta Abdul. Volgens Abdul gaat het om circa 212.000 euro

(ongeveer SRD 9 miljoen) aan achterstallige betalingen en ticketkosten.

Mahabier benadrukt dat de late betalingen al jaren een terugkerend probleem vormen en dat dit

de motivatie van specialisten aantast. “Het zou een ramp zijn voor patiënten als specialisten

besluiten niet meer naar Nickerie te komen,” waarschuwde hij. Sommige artsen zijn inmiddels

terughoudender geworden om in het district te werken.

Ondanks haar vertrek uit de directie weerspreekt Abdul de berichtgeving over een schuld van 10

miljoen euro. Intussen is Mahabier in overleg met minister van Volksgezondheid André

Misiekaba, NDP-assembleelid Rabin Parmessar en MMC-bestuursvoorzitter Antoine Elias om te

komen tot een structurele oplossing die tijdige betalingen garandeert en de continuïteit van de

zorg in Nickerie waarborgt.