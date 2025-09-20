LVV stimuleert jongeren in Para met moderne landbouwtechnieken

Minister Mike Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wil jongeren in Para
vroegtijdig scholen in moderne landbouwtechnieken. Hiervoor zullen kassen worden geplaatst,
terwijl ook de veeteeltsector, met nadruk op melkveehouderij extra aandacht krijgt.
Tijdens een ontmoeting met districtscommissaris Patrick Kensenhuis, voormalig ambassadeur
Ricardo Panka en lokale organisaties benadrukte Noersalim het belang van samenwerking binnen
landbouwcoöperaties. Volgens hem beschikt Para, met zijn zoetwaterbronnen en ligging nabij de
luchthaven, over unieke kansen voor landbouwontwikkeling.
Binnenkort wordt een strategisch plan gepresenteerd waarin ananas, cassave en gember centraal
staan voor zowel de lokale als internationale markt.