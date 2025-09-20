LVV stimuleert jongeren in Para met moderne landbouwtechnieken

Minister Mike Noersalim van Landbouw, Veeteelt en Visserij (LVV) wil jongeren in Para

vroegtijdig scholen in moderne landbouwtechnieken. Hiervoor zullen kassen worden geplaatst,

terwijl ook de veeteeltsector, met nadruk op melkveehouderij extra aandacht krijgt.

Tijdens een ontmoeting met districtscommissaris Patrick Kensenhuis, voormalig ambassadeur

Ricardo Panka en lokale organisaties benadrukte Noersalim het belang van samenwerking binnen

landbouwcoöperaties. Volgens hem beschikt Para, met zijn zoetwaterbronnen en ligging nabij de

luchthaven, over unieke kansen voor landbouwontwikkeling.

Binnenkort wordt een strategisch plan gepresenteerd waarin ananas, cassave en gember centraal

staan voor zowel de lokale als internationale markt.