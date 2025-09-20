Smokkel van bromfietsonderdelen verijdeld bij Clara Sluis

Tijdens een gezamenlijke rivieractie in West-Suriname hebben Maritiem West, RBT West en het

Nationaal Leger op woensdag 17 september 2025 een vermoedelijke smokkelpoging

onderschept. Een zogenoemde go-fast boot, aangemeerd langs de Surinaamse oever van de

Corantijnrivier bij Clara Sluis en klaar voor vertrek, werd daarbij gecontroleerd.

In het vaartuig troffen de opsporingsdiensten meerdere dozen vol bromfietsonderdelen aan. Uit

voorlopig onderzoek blijkt dat de lading vermoedelijk bestemd was voor smokkel naar buurland

Guyana. De boot en de goederen zijn direct in beslag genomen. De bestuurder, de 38-jarige P.N.,

werd ter plekke aangehouden.

Nader speurwerk wees uit dat de onderdelen afkomstig zijn van een handelszaak aan de

Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte

in verzekering gesteld. Het onderzoek richt zich nu op het blootleggen van het netwerk achter

deze smokkelzending.