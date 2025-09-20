Smokkel van bromfietsonderdelen verijdeld bij Clara Sluis

Tijdens een gezamenlijke rivieractie in West-Suriname hebben Maritiem West, RBT West en het
Nationaal Leger op woensdag 17 september 2025 een vermoedelijke smokkelpoging
onderschept. Een zogenoemde go-fast boot, aangemeerd langs de Surinaamse oever van de
Corantijnrivier bij Clara Sluis en klaar voor vertrek, werd daarbij gecontroleerd.
In het vaartuig troffen de opsporingsdiensten meerdere dozen vol bromfietsonderdelen aan. Uit
voorlopig onderzoek blijkt dat de lading vermoedelijk bestemd was voor smokkel naar buurland
Guyana. De boot en de goederen zijn direct in beslag genomen. De bestuurder, de 38-jarige P.N.,
werd ter plekke aangehouden.
Nader speurwerk wees uit dat de onderdelen afkomstig zijn van een handelszaak aan de
Zwartenhovenbrugstraat in Paramaribo. Na overleg met het Openbaar Ministerie is de verdachte
in verzekering gesteld. Het onderzoek richt zich nu op het blootleggen van het netwerk achter
deze smokkelzending.