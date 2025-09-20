China hekelt VS en waarschuwt voor ‘wet van de jungle’ in verdeelde wereld

Tijdens de opening van het Beijing Xiangshan Forum heeft de Chinese minister van Defensie,

Dong Jun, donderdag gewaarschuwd voor een wereld die steeds verder verdeeld raakt door

Koude Oorlog-denken, hegemonie en protectionisme. Volgens hem dreigt een orde gebaseerd op

de “wet van de jungle” wanneer landen vasthouden aan militaire macht en invloedssferen.

Dong leverde in zijn toespraak meerdere indirecte kritieken op de Verenigde Staten en klonk

feller dan vorig jaar. “Een obsessie met absolute militaire superioriteit en het dwingen van landen

om partij te kiezen, leidt tot chaos en wanorde,” stelde hij. Hij riep op tot dialoog in plaats van

confrontatie en benadrukte dat een sterk Chinees leger een kracht voor vrede kan zijn.

Zijn uitspraken sluiten aan bij eerdere redevoeringen van president Xi Jinping, die

“hegemonisme en machtspolitiek” veroordeelde, en volgen kort na een militaire parade in

Beijing waarbij nieuwe wapens werden getoond.

Met name Taiwan kwam aan bod in Dongs rede. Hij verklaarde dat de hereniging van Taiwan

met China een integraal onderdeel vormt van de naoorlogse internationale orde en dat Beijing

nooit separatistische pogingen zal accepteren. “China is altijd bereid externe inmenging te

dwarsbomen,” aldus de minister. Taiwan, onder president Lai Ching-te, verzet zich krachtig

tegen deze claims en stelt dat de bevolking zelf beslist over haar toekomst.

Het forum, dat drie dagen duurt, trekt ongeveer 1800 vertegenwoordigers uit honderd landen.

Opvallend is dat veel westerse landen slechts laaggeplaatste diplomaten hebben afgevaardigd, uit

zorgen over China’s militaire expansie en gebrek aan transparantie.

Het Xiangshan Forum wordt vrijdag afgesloten.