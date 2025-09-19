Douane onderschept meer dan 15.000 dollar bij vertrek van zakenman

Op de Johan Adolf Pengel internationale luchthaven heeft de douane een Nigeriaanse zakenman onderschept met een groot bedrag aan contant geld. Bij een routinecontrole in de vertrekhal werd bij de man in totaal US$ 15.422 aangetroffen, verstopt op zijn lichaam en in zijn bagage.

Uit de fouillering bleek dat de verdachte US$ 422 bij zich droeg, terwijl in zijn koffer nog eens US$ 15.000 verborgen zat. Het volledige bedrag is in beslag genomen.

De zakenman wordt verdacht van overtreding van de Deviezenwet. Zowel hij als het in beslag genomen geld zijn overgedragen aan de afdeling Fraude voor verder onderzoek.

De autoriteiten herinneren reizigers eraan dat zij verplicht zijn bedragen boven de toegestane limiet te melden bij in- of uitreis, om overtredingen en inbeslagnames te voorkomen.