Politierekruut aangehouden wegens vervalsen ziekteattesten

Een politierekruut van het Korps Politie Suriname (KPS) is in verzekering gesteld op verdenking
van valsheid in geschrifte. De agent in opleiding zou meerdere medische attesten hebben
aangepast om extra ziekedagen te verkrijgen.
De zaak kwam aan het licht toen de waarnemend korpschef documenten van de Politieacademie
ontving, waaruit bleek dat de rekruut vermoedelijk zelf dagen had bijgeschreven op officiële
ziektebiljetten. Zo werd een attest van de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis
Paramaribo, dat slechts één dag vrijstelling gaf, door hem verlengd naar drie dagen. Ook andere
attesten bleken te zijn gemanipuleerd, waaronder een biljet waarbij de datum “10” was veranderd
in “19”.
Op last van de waarnemend korpschef startte de afdeling Onderzoek Personeel Zaken (OPZ) een
strafrechtelijk onderzoek. Daarbij zijn zowel de rekruut als de betrokken artsen gehoord. Na
overleg met het Openbaar Ministerie is besloten de politierekruut in verzekering te stellen.