Politierekruut aangehouden wegens vervalsen ziekteattesten

Een politierekruut van het Korps Politie Suriname (KPS) is in verzekering gesteld op verdenking

van valsheid in geschrifte. De agent in opleiding zou meerdere medische attesten hebben

aangepast om extra ziekedagen te verkrijgen.

De zaak kwam aan het licht toen de waarnemend korpschef documenten van de Politieacademie

ontving, waaruit bleek dat de rekruut vermoedelijk zelf dagen had bijgeschreven op officiële

ziektebiljetten. Zo werd een attest van de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis

Paramaribo, dat slechts één dag vrijstelling gaf, door hem verlengd naar drie dagen. Ook andere

attesten bleken te zijn gemanipuleerd, waaronder een biljet waarbij de datum “10” was veranderd

in “19”.

Op last van de waarnemend korpschef startte de afdeling Onderzoek Personeel Zaken (OPZ) een

strafrechtelijk onderzoek. Daarbij zijn zowel de rekruut als de betrokken artsen gehoord. Na

overleg met het Openbaar Ministerie is besloten de politierekruut in verzekering te stellen.