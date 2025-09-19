Suriname opent Koeltechnisch Trainingscentrum voor ozonbescherming

Op Wereld Ozondag, 16 september, is in Suriname het Koeltechnisch Trainingscentrum geopend.
Het centrum, opgezet met steun van de National Ozone Unit (NOU), ARVAS, AMTO en STS2,
moet koeltechnici opleiden in duurzaam en milieuvriendelijk vakmanschap.
Volgens NMA-directeur Vanuessa Gefferie speelt de sector een sleutelrol in het gebruik van
koelmiddelen. “Onjuist gebruik kan de ozonlaag ernstig aantasten. Hier leren technici niet alleen
hun vak, maar ook verantwoordelijkheid voor het milieu,” zei zij.
National Ozone Officer Donovan Bogor herinnerde eraan dat Suriname via het Montreal
Protocol en het Kigali-amendement internationale verplichtingen heeft om de ozonlaag te
beschermen.
Na de opening volgden een rondleiding en demonstraties door studenten. Het centrum, gevestigd
bij STS2, wordt gezien als een belangrijke stap in de versterking van lokaal vakmanschap en
Surinaamse bijdrage aan mondiale klimaatinspanningen.