Suriname opent Koeltechnisch Trainingscentrum voor ozonbescherming

Op Wereld Ozondag, 16 september, is in Suriname het Koeltechnisch Trainingscentrum geopend.

Het centrum, opgezet met steun van de National Ozone Unit (NOU), ARVAS, AMTO en STS2,

moet koeltechnici opleiden in duurzaam en milieuvriendelijk vakmanschap.

Volgens NMA-directeur Vanuessa Gefferie speelt de sector een sleutelrol in het gebruik van

koelmiddelen. “Onjuist gebruik kan de ozonlaag ernstig aantasten. Hier leren technici niet alleen

hun vak, maar ook verantwoordelijkheid voor het milieu,” zei zij.

National Ozone Officer Donovan Bogor herinnerde eraan dat Suriname via het Montreal

Protocol en het Kigali-amendement internationale verplichtingen heeft om de ozonlaag te

beschermen.

Na de opening volgden een rondleiding en demonstraties door studenten. Het centrum, gevestigd

bij STS2, wordt gezien als een belangrijke stap in de versterking van lokaal vakmanschap en

Surinaamse bijdrage aan mondiale klimaatinspanningen.