Wereldbank ondersteunt Suriname in overgang naar olie- en gasindustrie

President Jennifer Simons ontving op 17 september 2025 een delegatie van de Wereldbank om te

bespreken hoe de instelling Suriname kan bijstaan bij de voorbereiding op de olie- en gassector

en het versterken van de economie.

Simons benadrukte de noodzaak om snel te handelen en kondigde plannen aan voor economische

diversificatie, met aandacht voor landbouw, toerisme, onderwijs en ondernemerschap te

stimuleren. De Wereldbank reageerde positief en stelde ondersteuning voor via trainingen,

certificeringen en arbeidsmarktanalyses, zoals eerder in Guyana gebeurde.

Daarnaast werd gesproken over carbon credits. De Wereldbank gaf aan samen met de EU

expertise te kunnen bieden om Suriname hierin te begeleiden.

In oktober stuurt de Wereldbank een team naar Paramaribo en tijdens de VN-top in New York

volgt een vervolgoverleg met experts.