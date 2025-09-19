Fly All Ways hekelt stilzwijgen NAC na botsing op Zanderij

Fly All Ways uit kritiek op Northern Air Cargo (NAC) vanwege het uitblijven van communicatie

sinds het incident op de Johan Adolf Pengel Luchthaven op 13 mei vorig jaar. Toen stond een

Fokker 70 van Fly All Ways gereed voor passagiers, maar werd het toestel geraakt door een

vrachtvliegtuig van NAC, geregistreerd in de VS als N379CX.

“Ondanks herhaalde pogingen van onze juridische afdeling om contact te leggen met NAC,

hebben wij tot op heden geen reactie ontvangen en is er geen overeenkomst bereikt,” zegt CEO

Amichand Jhauw. Hij benadrukt dat Fly All Ways zich blijft inzetten voor een rechtvaardige

oplossing en dat veiligheid, betrouwbaarheid en service aan passagiers altijd prioriteit hebben.

De schade aan het toestel en de operationele gevolgen waren groot; het bedrijf moest extra

charters inzetten om het schema aan te houden.

Het vrachtvliegtuig vertrok een week na het incident, nadat het conservatoir beslag was

opgeheven en de verzekeringsmaatschappij van NAC een garantie had afgegeven. Sindsdien is er

echter geen contact meer geweest vanuit NAC, tot grote frustratie van Fly All Ways.