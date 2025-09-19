VN luidt noodklok: voedselcrises nemen wereldwijd alarmerend toe

De Verenigde Naties waarschuwen dat de wereldwijde voedselzekerheid in 2025 in snel tempo

verslechtert. Uit een nieuw rapport van VN-organisaties en partners blijkt dat miljoenen mensen

worden geconfronteerd met acute honger, veroorzaakt door een combinatie van gewapende

conflicten, klimaatverandering en teruglopende internationale hulpbudgetten.

Gaza wordt momenteel als de meest getroffen crisisregio aangemerkt, waar blokkades en conflict

toegang tot voedsel, water en medische zorg vrijwel onmogelijk maken. In Sudan zorgt

aanhoudend geweld voor massale vluchtelingenstromen en vernietiging van landbouwgrond.

Ook Myanmar en Afghanistan kampen met instorting van de voedselproductie door politieke

instabiliteit en droogte, terwijl Pakistan te maken heeft met extreme klimaatrampen zoals

overstromingen en langdurige droogtes. Volgens de VN bevinden 1,2 miljoen mensen zich

inmiddels in de categorie “catastrofaal”, vergelijkbaar met hongersnood.

De VN wijst op drie hoofdoorzaken: conflicten waarin voedsel als wapen wordt ingezet, de

impact van klimaatverandering en een afname van internationale financiering. Grote donoren

hebben hun hulpbudgetten verlaagd, terwijl de nood juist snel toeneemt. De VN doet daarom een

dringende oproep tot meer financiële steun en internationale samenwerking. Secretaris-generaal

António Guterres benadrukt dat voedselzekerheid niet alleen een humanitaire kwestie is, maar

ook cruciaal voor stabiliteit en vrede. Zonder snelle actie dreigt eind 2025 een recordaantal

mensen in acute hongersnood te belanden.