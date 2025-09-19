Somohardjo wil overschrijding schuldenplafond in DNA aan de orde stellen

Fractieleider van Pertjajah Luhur (PL), Bronto Somohardjo, heeft aangekondigd de

overschrijding van het schuldenplafond in De Nationale Assemblée (DNA) te bespreken. Hij

stelt dat voormalig minister van Financiën & Planning, Stanley Raghoebarsing, de Wet op de

Staatsschuld heeft overtreden door de schuld-bbp-ratio fors boven de wettelijke norm te laten

uitkomen.

Uit cijfers van het Bureau voor de Staatsschuld blijkt dat de totale schuld eind juli 2025 was

opgelopen tot 95 procent van het bruto binnenlands product (bbp), terwijl de wet een maximum

van 60 procent toestaat. Somohardjo benadrukt dat de wet duidelijke consequenties voorziet bij

een dergelijke overschrijding en dat deze zelfs strafrechtelijk vervolgbaar kan zijn.

De PL-fractieleider wil laten onderzoeken wanneer de overschrijding precies begon en

suggereert dat dit verband kan houden met het recente vertrek van de directeur van het Bureau

voor de Staatsschuld. Volgens hem heeft de bevolking recht op volledige transparantie: “Het is

tijd dat er duidelijkheid komt over hoe en waarom de wet is overtreden, en wie daarvoor

verantwoordelijk is.”