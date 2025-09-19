Politie kondigt verkeersmaatregelen aan voor vooroefeningen parade en defilé

Het Korps Politie Suriname maakt bekend dat in aanloop naar de parade en het defilé tijdens de

Jaarrede van president Jennifer Geerlings-Simons op dinsdag 30 september 2025, meerdere

vooroefeningen zullen worden gehouden.

De oefeningen starten telkens omstreeks 07.00 uur en vinden plaats op vrijdag 19, maandag 22,

woensdag 24 en vrijdag 26 september. Tijdens deze momenten zullen wegen in en rond de

Politieacademie tijdelijk worden afgesloten of omgeleid.

De politie roept weggebruikers op om verkeersborden en aanwijzingen van de dienstdoende

politieambtenaren nauwgezet op te volgen, zodat de oefeningen ordelijk en veilig kunnen

verlopen.