Minister Noersalim belooft snelle aanpak rijstcrisis

De Surinaamse rijstsector verkeert in zwaar weer door onenigheid tussen padieboeren en

pelmolenaars over de opkoopprijs. Volgens de Vereniging Belangengroep Padieverbouwers

Nickerie (VBPN) ligt de kostprijs van een baal padie (79 kg) rond de SRD 750, terwijl

pelmolenaars slechts SRD 350 bieden. VBPN-voorzitter Hansradj Jagmohansingh benadrukte

dat boeren enkel een eerlijke prijs verlangen en wees erop dat dit probleem al decennialang

speelt.

Na bemiddeling van president Jennifer Geerlings-Simons kwam minister Mike Noersalim van

Landbouw, Veeteelt en Visserij dinsdag in spoedoverleg met de VBPN, het Quick Scan Team en

oud-minister en rijstdeskundige Lekhram Soerdjan, die is aangewezen om de gesprekken met de

boeren te coördineren. De VBPN overhandigde daarbij een document met voorstellen en wees

ook op structurele problemen zoals irrigatie, zaaizaad, kunstmest en bankschulden.

Minister Noersalim erkende de urgentie en kondigde aan dit weekend met pelmolenaars te praten

om tot een duurzame oplossing te komen. “Dit probleem duurt al veel te lang. Het raakt niet

alleen de boeren, maar de hele gemeenschap,” aldus de minister.