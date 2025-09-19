SAO sluit GaWaSa-training voor installatietechnici succesvol af met micro-credentials

De Stichting Arbeidsmobilisatie en Ontwikkeling (SAO) heeft vorige week met succes een

GaWaSa-training afgerond voor vijf installatietechnici. De 40-urige training, verzorgd door

trainer Hurdley Jones, combineerde theorie met praktijk en werd afgesloten met een examen.

Vier medewerkers van Shaike’s Group en één medewerker van D. Lala Waterinstallatie en

Techniek namen deel. Tijdens de sessies maakten zij ook kennis met het werken met HENCO-

materiaal, een modern leidingsysteem dat veel wordt toegepast in sanitaire en

verwarmingsinstallaties. Het doel is om de deelnemers te kwalificeren als erkend installateur.

De training werd uitgevoerd volgens het micro-credentials concept, waarbij in korte en gerichte

trajecten specifieke kennis en vaardigheden worden opgedaan die direct aansluiten bij de

arbeidsmarkt. Dit maakt leren flexibel, praktijkgericht en toegankelijk, zodat vakmensen hun

professionele ontwikkeling stap voor stap kunnen uitbreiden.