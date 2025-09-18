Minister Bee ontvangt ICT-consultant voor advies over digitalisering

  • September 18, 2025

Minister van Binnenlandse Zaken, Marinus Bee, heeft op woensdag 17 september 2025 op zijn
kabinet de heer Harm Verbeek, Senior ICT-Architect en Business Consultant, ontvangen.

Tijdens het bezoek presenteerde Verbeek zijn visie op hoe informatie- en
communicatietechnologie (ICT) kan bijdragen aan de verdere digitalisering van het ministerie.
Hij gaf aanbevelingen voor de betere afstemming van lopende programma’s en hoe deze
effectiever op elkaar kunnen aansluiten.

Minister Bee onderstreepte het belang van dergelijke kennisuitwisseling om de dienstverlening
richting de samenleving te verbeteren en interne werkprocessen verder te moderniseren.

