Stichting Projecta start Pre-sessie Genderdialoog 2025

Stichting Projecta organiseerde op woensdag 17 september in Torarica Resort de Pre-sessie

Genderdialoog 2025, in samenwerking met het ministerie van Binnenlandse Zaken en

maatschappelijke organisaties.

Minister Marinus Bee benadrukte dat gender één van de prioriteiten is binnen zijn ministerie en

riep op tot structurele samenwerking: “De overheid kan dit niet alleen; wij hebben de

samenleving nodig.” Hij kondigde aan dat Internationale Vrouwendag 2026 in het teken zal staan

van het eren van inspirerende vrouwen.

Onderminister Kelvin Koniki wees op de rol van het Bureau voor Genderaangelegenheden

(BGA) en feliciteerde president Jennifer Geerlings-Simons met haar verkiezing als eerste

vrouwelijke president van Suriname. Hij noemde haar een belangrijke inspiratiebron voor

vrouwen en meisjes.

Het ministerie werkt aan maatregelen zoals bewustwordingscampagnes, een genderdatabase en

beleid tegen gendergerelateerd geweld. Koniki benadrukte dat elke overheidsdienaar

verantwoordelijkheid draagt voor een veilige en respectvolle werkomgeving.