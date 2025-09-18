President Geerlings-Simons vertegenwoordigt Suriname bij 80e AVVN in New York

President Jennifer Geerlings-Simons leidt de Surinaamse delegatie tijdens de 80e Algemene

Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN), die plaatsvindt in New York, Verenigde Staten.

Zij wordt daarbij vergezeld door minister Melvin Bouva van Buitenlandse Zaken, Internationale

Handel en Samenwerking.

De AVVN loopt van september tot en met december 2025. Het hoogtepunt vormt de UN80

Summit, die plaatsvindt tijdens de High-Level week van maandag 22 tot en met vrijdag 27

september, onder het thema “Better Together: 80 years and more for peace, development and

human rights.” President Geerlings-Simons zal op dinsdag 23 september, als negende spreker,

het woord voeren op de openingsdag van het algemeen debat.

Tijdens de High-Level week staan daarnaast belangrijke bijeenkomsten op de agenda, waaronder

de vierde high-level meeting over niet-overdraagbare ziekten (NCD’s), de conferentie ter

herdenking van 30 jaar Wereldactieprogramma voor de Jeugd en de herdenking van 30 jaar na de

Vierde Wereldvrouwenconferentie.

Naast haar toespraak zal de president verschillende bilaterale gesprekken voeren, waaronder een

ontmoeting met VN-secretaris-generaal António Guterres.

Deelname aan deze AVVN heeft voor Suriname een bijzondere betekenis: het land viert dit jaar

zijn 50-jarig lidmaatschap van de Verenigde Naties, sinds de toetreding op 4 december 1975.

Daarmee onderstreept Suriname opnieuw zijn betrokkenheid bij de beginselen en doelstellingen

van het VN-Handvest.