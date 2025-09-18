VS zet Colombia op lijst van drugsfalen: Petro reageert fel

De Verenigde Staten hebben Colombia toegevoegd aan een lijst van landen die volgens

Washington onvoldoende hebben meegewerkt aan de internationale strijd tegen drugs. Ook

Afghanistan, Bolivia, Myanmar en Venezuela staan op deze lijst. Het Amerikaanse ministerie

van Buitenlandse Zaken stelt dat onder president Gustavo Petro de cocateelt en cocaïneproductie

in Colombia historisch hoog zijn gestegen, maar gaf wel een ontheffing zodat de samenwerking

op het gebied van drugsbestrijding kan doorgaan.

President Petro reageerde fel en noemde de maatregel onrechtvaardig. Hij wees op de grote

hoeveelheden in beslag genomen cocaïne, ontmantelde laboratoria en de tientallen doden onder

politie en militairen tijdens acties tegen drugskartels. Volgens Petro is de beslissing bedoeld om

de Amerikaanse samenleving te beschermen, niet om het Colombiaanse volk te beoordelen.

Critici, zoals het Washington Office on Latin America (WOLA), noemen de decertificering

“ouderwets en contraproductief” en waarschuwen dat de maatregel de Colombiaanse bevolking

direct kan schaden en de regering minder effectief maakt in de bescherming tegen geweld en

drugshandel.

De aankondiging volgt kort na een Amerikaanse aanval op een vermeend Venezolaans

drugsschip, waarbij drie mensen omkwamen. Trump benadrukte dat de VS blijven optreden

tegen drugsorganisaties en medeplichtigen van de Venezolaanse president Maduro. Gegevens

van de VN en de DEA tonen dat Colombia de belangrijkste bron van cocaïne voor de VS is,

terwijl Venezuela hierin een minder prominente rol speelt.