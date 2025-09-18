Jongeren zetten zich in voor schoon Suriname met Krin Kondre-project

Het Krin Kondre-project voor vakantiewerk en milieubewustzijn is in volle gang. Landelijk zijn

750 jongeren tussen de 16 en 21 jaar actief met het verwijderen van onkruid en afval. President

Jennifer Simons bezocht vandaag de hoek van de Dr. Sophie Redmondstraat en de Johan Adolf

Pengelstraat, sprak de studenten toe en hielp zelf mee. Ze benadrukte het belang van blijvend

schoonhouden: “We moeten dit altijd doen en zorgen dat er geen rommel meer op straat belandt.”

Volgens minister Lalinie Gopal van Jeugdontwikkeling en Sport draait het project niet alleen om

werk en inkomen, maar ook om de persoonlijke vorming van jongeren. Vooraf kregen de

deelnemers trainingen in samenwerken en discipline. Vooral in de districten waren er

uitdagingen, waar sommige studenten zelfs per boot moesten reizen. Voor hen wordt een

schoolpakket aangeboden als extra steun.

De minister gaf aan dat de focus dit jaar bewust is verschoven naar schoonmaakactiviteiten.

Eerdere edities waren meer gericht op sociale en administratieve taken. De uitbetaling van de

vergoedingen gebeurt lokaal op basis van presentielijsten. Hoewel de online-registratie soms

lastig was door gebrek aan smartphones of internet, is bij het schooltassenproject gekozen voor

fysieke inschrijving via bestuurskantoren.

Gopal riep de samenleving op om het goede voorbeeld te volgen. “Goede gewoontes moeten

jong beginnen. Samen maken we het verschil: een schoon Suriname, aantrekkelijk voor toeristen

en gunstig voor de economie.”