GBB wint kort geding tegen landmeter Winter: rechter bevestigt rechtmatig optreden

Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft vandaag in kort geding gelijk

gekregen in de zaak die landmeter Giovanni Gerold Winter had aangespannen tegen de Staat. De

kantonrechter oordeelde dat de vorderingen van Winter ongegrond zijn en bevestigde daarmee

dat de minister rechtmatig heeft gehandeld door een tuchtklacht in te dienen bij het bevoegde

Tuchtcollege en een interne beleidsinstructie uit te vaardigen.

Minister Stanley Soeropawiro benadrukte het belang van transparantie en goed bestuur: “Het

volk van Suriname mag erop vertrouwen dat dit ministerie waakt over integriteit en zorgvuldig

bestuur. Dit vonnis onderstreept dat we binnen de wettelijke kaders handelen en dat onze inzet

uitsluitend gericht is op bescherming van de burger en het herstellen van vertrouwen.”

Het ministerie maakte tevens duidelijk dat onregelmatigheden en corruptieve praktijken uit

voorgaande periodes niet onbestraft zullen blijven. “Wie fouten heeft gemaakt, zal de

consequenties ondervinden, ongeacht functie of positie,” aldus de minister.

Met deze uitspraak is bevestigd dat de tuchtprocedure tegen Winter via het Tuchtcollege verloopt

en dat het ministerie bevoegd blijft tijdelijke maatregelen te nemen in het publieke belang.