GBB wint kort geding tegen landmeter Winter: rechter bevestigt rechtmatig optreden

Het Ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer (GBB) heeft vandaag in kort geding gelijk
gekregen in de zaak die landmeter Giovanni Gerold Winter had aangespannen tegen de Staat. De
kantonrechter oordeelde dat de vorderingen van Winter ongegrond zijn en bevestigde daarmee
dat de minister rechtmatig heeft gehandeld door een tuchtklacht in te dienen bij het bevoegde
Tuchtcollege en een interne beleidsinstructie uit te vaardigen.
Minister Stanley Soeropawiro benadrukte het belang van transparantie en goed bestuur: “Het
volk van Suriname mag erop vertrouwen dat dit ministerie waakt over integriteit en zorgvuldig
bestuur. Dit vonnis onderstreept dat we binnen de wettelijke kaders handelen en dat onze inzet
uitsluitend gericht is op bescherming van de burger en het herstellen van vertrouwen.”
Het ministerie maakte tevens duidelijk dat onregelmatigheden en corruptieve praktijken uit
voorgaande periodes niet onbestraft zullen blijven. “Wie fouten heeft gemaakt, zal de
consequenties ondervinden, ongeacht functie of positie,” aldus de minister.
Met deze uitspraak is bevestigd dat de tuchtprocedure tegen Winter via het Tuchtcollege verloopt
en dat het ministerie bevoegd blijft tijdelijke maatregelen te nemen in het publieke belang.