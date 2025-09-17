Surinaams-Nederlandse acteur Daniël Kolf wint prestigieuze Theo d’Or voor hoofdrol inDe dood van Benny Simons

De Surinaams-Nederlandse acteur Daniël Kolf is zondagavond bekroond met de Theo d’Or, de

hoogste toneelprijs in Nederland, voor zijn hoofdrol in De dood van Benny Simons van

theatergroep Orkater. De uitreiking vond plaats tijdens het Gala van het Nederlands Theater in

het Internationaal Theater Amsterdam, waar de prijzen voor het afgelopen theaterseizoen werden

uitgereikt.

Het juryrapport looft Kolf om zijn indrukwekkende vertolking: “In zijn krachtige en

aangrijpende titelrol geeft hij het morele en emotionele spanningsveld van zijn personage met

grote precisie vorm. Hij toont een breed scala aan emoties van woede en wanhoop tot tederheid

en twijfel en weet deze vloeiend te verbinden. Zijn spel is gelaagd, naturel en altijd

geloofwaardig.”

De dood van Benny Simons, geregisseerd door Shady El-Hamus, begint in een ziekenhuis met

het levenloze lichaam van de hoofdpersoon. Het stuk volgt zijn terugblik op relaties met zijn

ouders, broertje en vriendin. Het toneelstuk wordt in mei 2026 opnieuw opgevoerd in

verschillende Nederlandse theaters.

Tijdens zijn dankwoord sprak Kolf openhartig over zijn achtergrond: “Ik kom van ver. Ik kom uit

Paramaribo.” Hij bedankte zijn moeder en Helen Kamperveen, oprichter van de theaterschool On

Stage in Paramaribo, waar hij zijn eerste acteerlessen volgde.

Kolf richtte zich ook tot andere acteurs van kleur en moedigde hen aan trouw te blijven aan

zichzelf: “Laat je niet klein maken. Jouw erfgoed, taal en uiterlijk zijn kracht. Jouw stem is

noodzakelijk, voor jezelf én het publiek dat zich hierin herkent of uitgedaagd voelt.”

Tegelijkertijd riep hij theatermakers en producenten op meer lef te tonen bij het casten van

donkere acteurs, voorbij louter diversiteitsverplichtingen.

Het slot van zijn speech zorgde voor een onvergetelijk moment: Kolf nodigde zijn vriendin,

“Lady Laura”, uit op het podium, ging op één knie en vroeg haar ten huwelijk. Het publiek

reageerde met een oorverdovende ovatie in de volle zaal van de Amsterdamse Stadsschouwburg.