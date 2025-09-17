Onderhoudswerkzaamheden verbeteren infrastructuur in Kampong Baroe

Het directoraat Civiel Technische Werken (CTW) van het Ministerie van Openbare Werken en

Ruimtelijke Ordening (OWRO), afdeling Saramacca, heeft recent onderhoud uitgevoerd aan de

Saramaccaweg en de Mahostraat in het ressort Kampong Baroe.

Tijdens de werkzaamheden werd 400 vierkante meter handmatig onkruid verwijderd en een

oppervlakte van 1.200 vierkante meter gemaaid. Daarnaast zijn er nieuwe voetpaden aangelegd

over een lengte van 100 meter.

Met deze ingrepen wil het ministerie bijdragen aan een veilige en verzorgde leefomgeving voor

de bewoners. De verbeteringen maken deel uit van het bredere beleid van OWRO om de

infrastructuur in alle ressorten van het land systematisch te onderhouden en te versterken.

OWRO benadrukt zijn inzet voor duurzame ontwikkeling en een betere infrastructuur, en doet

een beroep op de gemeenschap om samen verantwoordelijkheid te nemen voor het behoud van

de openbare ruimte.