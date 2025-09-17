Regering start traject voor veilige luchtvaart en opheffing EU-blacklisting

De regering organiseerde op maandag 15 september de Civil Aviation Governance Workshop in

de Banquethal van Hotel Torarica. De bijeenkomst bracht vertegenwoordigers van overheid,

internationale organisaties, staatsbedrijven en de particuliere sector samen om te werken aan

sterkere juridische kaders, institutionele structuren en infrastructuur voor de luchtvaart.

President Jennifer Simons benadrukte dat de workshop het startpunt vormt van een gezamenlijk

traject om de EU-blacklisting op te heffen. “Dit proces moet leiden tot een veilige luchtvaart in

Suriname en de mogelijkheid om weer vrij naar Europa te vliegen. We versterken ons wettelijk

kader en onze instituties, samen met de IDB en andere partners,” zei het staatshoofd.

Volgens de president is al begonnen met de modernisering van cruciale systemen, waaronder

radar en landingsapparatuur. In oktober starten bovendien, met steun van de Europese Unie,

trainingen voor de luchtvaartsector. De workshop markeert daarmee niet alleen het begin van het

opheffen van de blacklisting, maar ook van een duurzame versterking van de sector om handel

en toerisme te stimuleren.

Minister Raymond Landveld van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT) gaf aan dat de

EU-maatregel voortkomt uit tekortkomingen in wetgeving en institutionele capaciteit. “We

moeten zorgen voor de juiste apparatuur, voldoende kennis bij ons personeel en een versterkt

juridisch kader. Deze workshop richt zich precies daarop,” aldus de minister.

Hij wees erop dat de EU trainingen zal aanbieden en dat Suriname gebruikmaakt van een IDB-

project ter waarde van USD 25 miljoen, waarvan USD 5 miljoen specifiek is bestemd voor de

luchtvaartdienst en CASAS. “De president heeft aangegeven dat we binnen zes maanden

zichtbare vooruitgang willen boeken. Daarvoor komt er een speciale projectunit die zich richt op

aanschaf van apparatuur, training van personeel en versterking van de wetgeving,” voegde

Landveld toe.