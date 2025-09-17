Verdachte met vuurwapens aangehouden bij Stolkertsijver

  • September 17, 2025

De politie heeft bij de controlepost Stolkertsijver de verdachte J.M., alias Paloi, aangehouden. Hij bevond zich als mede-inzittende in een blauwgelakte Toyota Noah die vanuit Albina in de richting van Moengo reed.

Tijdens de controle troffen agenten drie zware vuurwapens aan. Uit voorlopig onderzoek blijkt dat J.M. in verband wordt gebracht met een recente beroving in Frans-Guyana.

De verdachte en de in beslag genomen wapens zijn overgedragen aan de afdeling Recherche Oost, die het verdere onderzoek op zich heeft genomen.

