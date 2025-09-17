Grote inbraak in appartement Tithoniastraat: contant geld en bankpassen gestolen

In een appartementencomplex aan de Tithoniastraat is vandaag ingebroken, waarbij onbekenden aanzienlijke geldbedragen, meerdere bankpassen en twee gasflessen hebben buitgemaakt. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

Volgens de eerste meldingen drongen de dader(s) op nog onbekende wijze het appartement binnen. Uit de woning werden grote hoeveelheden contant geld in euro’s en Surinaamse dollars gestolen, naar verluidt ter waarde van enkele tonnen, evenals diverse pinpassen van verschillende banken en twee gascilinders.

De bewoonster ontdekte het verlies en deed vervolgens melding bij de politie. Forensische teams hebben ter plaatse sporenonderzoek uitgevoerd en verklaringen verzameld van betrokkenen en buren.

Tot op heden zijn er nog geen aanhoudingen verricht.