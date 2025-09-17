Veerdienst Albina–Saint-Laurent ligt stil door ziekte kapitein

De veerverbinding tussen Albina en Saint-Laurent-du-Maroni ligt sinds vrijdag 12 september 2025 stil doordat de kapitein van La Gabrielle ziek is en geen vervanger beschikbaar is. Reizigers en handelaren staan al dagenlang vast, terwijl de wachtrijen aan beide oevers toenemen. Lokale ondernemers waarschuwen voor economische schade, omdat bederfelijke goederen niet op tijd kunnen worden vervoerd.

De problemen met de veerdienst spelen al langer: de dienst is afhankelijk van de getijden en kampt met een slecht ponton in Albina, Ook de moderne veerboot Malani ligt nog altijd stil. Lokale autoriteiten en gebruikers roepen op tot structurele oplossingen en betere communicatie.