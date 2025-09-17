Brand verwoest twee woningen aan de Oseisistraat

Aan de Oseisistraat zijn op dinsdag 16 september 2025 twee woningen volledig door brand verwoest. Bij het incident raakte een vrouw bewusteloos en moest medisch worden behandeld.

Volgens de politie brak het vuur uit in de eerste woning, waar vier kinderen samen met hun oom aanwezig waren. De brand greep snel om zich heen en sloeg over naar een achtergelegen huis, bewoond door een koppel. De bewoonster van deze woning verloor het bewustzijn toen zij machteloos moest toezien hoe haar eigendommen in de vlammen ten onder gingen.

De vermoedelijke oorzaak van de brand is kortsluiting.