Minister Bee dringt aan op strengere en actievere aanpak binnen Biza

Tijdens het wekelijkse overleg met het directieteam van het ministerie van Binnenlandse Zaken (Biza) op maandag 15 september 2025, riep minister Marinus Bee op tot een strakkere en daadkrachtigere aanpak om van Biza een voorbeeldig ministerie te maken.

In de vergadering werden diverse interne knelpunten besproken. De minister benadrukte dat het directieteam sneller moet inspelen op problemen, steviger moet optreden en concrete resultaten zichtbaar moet maken. “Dit heeft hoge prioriteit en zal nauwlettend worden gevolgd,” aldus Bee.

Daarnaast wees de bewindsman op het belang van integriteit, transparantie en zorgvuldigheid in het werk. Hij gaf drie duidelijke voorbeelden: een medewerker die een dienstvoertuig krijgt toegewezen mag geen vervoertoelage ontvangen, overuren dienen eerlijk en correct te worden geregistreerd, en ambtenaren moeten gemotiveerd blijven en afstand nemen van de zogenaamde “zeven-even”-mentaliteit.

Tegelijkertijd sprak minister Bee zijn waardering en vertrouwen uit richting het directieteam. Hij prees de inzet en betrokkenheid van de medewerkers: “Ik zie de bereidheid om te werken en verantwoordelijkheid te nemen. Dat stemt mij positief.”