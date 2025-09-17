OWRO en EZOTI stemmen af over uitvoering staatsbesluit vakbekwaamheid

Op het hoofdkantoor van het ministerie van Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening (OWRO) vond op dinsdag 16 september 2025 een gezamenlijke informatiesessie plaats met minister Stephen Tsang (OWRO) en minister Andrew Baasaron van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZOTI).

Centraal stond het staatsbesluit vakbekwaamheid criteria, dat sinds 31 mei 2024 van kracht is. Dit besluit regelt de ordening en certificering van technische beroepen, waaronder aannemers, architecten, ingenieurs en technici, en vormt een belangrijke stap in de verdere professionalisering van deze sectoren.

Tijdens de bijeenkomst werd teruggeblikt op de samenwerking tussen beide ministeries in 2022, die de basis legde voor het staatsbesluit. Vanwege de nauwe raakvlakken blijven afstemming en samenwerking noodzakelijk bij de uitvoering. Hoewel de formele verantwoordelijkheid bij EZOTI ligt, benadrukte minister Tsang dat OWRO een sleutelrol vervult vanwege het directe contact met de betrokken beroepsgroepen.

De sessie bood de gelegenheid om de voortgang van de implementatie te bespreken en beide ministers gezamenlijk te informeren over de impact ervan. Het staatsbesluit heeft als doel de kwaliteit, veiligheid en vakbekwaamheid binnen de bouw- en technische sector in Suriname duurzaam te versterken.