EBS-vakbondsleider Hellings mag blijven na afgewezen ontslagaanvraag

De Ontslagcommissie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid heeft het verzoek van EBS afgewezen om vakbondsleider Marciano Hellings te ontslaan. De commissie oordeelde dat de door de directie aangevoerde redenen onvoldoende bewijsbaar waren.

Het conflict ontstond nadat Hellings, voorzitter van vakbond OWOS, kritische uitspraken deed over het beleid van EBS. In juli 2025 werd hij daarop op staande voet ontslagen, maar de Arbeidsinspectie stelde dat zijn uitlatingen vielen binnen zijn rol als vakbondsleider en het recht op vrije meningsuiting. EBS probeerde vervolgens via de Ontslagcommissie alsnog een ontslagvergunning te krijgen, maar ook hier werd geen toestemming verleend.

Hellings blijft daarmee in dienst en het besluit onderstreept de bescherming van vakbondsactiviteiten en meningsuiting binnen de arbeidswetgeving.