PAHO steunt Suriname bij toekomstbestendig zorgbeleid

  • September 27, 2025

Tijdens de 80e Algemene Vergadering van de Verenigde Naties heeft president Jennifer Simons de gezondheid van de Surinaamse bevolking centraal gesteld en haar plannen voor een toekomstbestendig nationaal zorgsysteem gepresenteerd. De Pan-Amerikaanse Gezondheidsorganisatie (PAHO) heeft Suriname hierbij volledige ondersteuning toegezegd.

PAHO-directeur Jarbas Barbosa prees president Simons voor haar inzet als arts en parlementaire leider en verwees naar de recente erkenning van Suriname als malariavrij, een eerste voor de Amazone-regio. Simons benadrukte dat volharding en samenwerking leiden tot concrete gezondheidsresultaten.

De president lichtte prioriteiten toe zoals versterking van de eerstelijnszorg, uitbreiding van gezondheidspersoneel en digitalisering, met speciale aandacht voor afgelegen gebieden. Ook betrouwbare data, bestrijding van niet-overdraagbare ziekten, mentale gezondheid en gezonde schoolprogramma’s staan hoog op de agenda. Barbosa bevestigde dat PAHO zich volledig zal inzetten om deze doelstellingen te realiseren

