Van gebruikte kookolie naar milieuvriendelijke zeep: JOAB Global zet afval om in duurzaamheid

In Suriname krijgt gebruikte kookolie een tweede leven dankzij het JOAB Blue Waste Program van JOAB Global. Het initiatief zet afval uit hotels en restaurants om in milieuvriendelijke vloeibare zeep en handzeep. Het project wordt deze maand uitgelicht door de Suriname Hospitality and Tourism Association (SHATA) tijdens Wereldtoerismedag 2025, met als thema ‘Toerisme en Duurzame Transformatie’.

Met een speciaal zuiveringsproces wordt de afvalolie verwerkt tot zeep die inmiddels in hotelkamers in Suriname wordt gebruikt, onder andere via de Torarica Group. Directeur Mirjam Georges-Aboikoni benadrukt dat duurzaamheid niet alleen gaat om milieubescherming, maar ook om bewustwording en het creëren van waarde uit afval.

Hotels zoals Torarica geven het goede voorbeeld. Janine Somohardjo, HSEQ-officer, stelt dat de zeep gasten bewust maakt van circulaire processen, terwijl Glenn Ramdjan van SuReSur wijst op de milieu-impact: ingezamelde olie voorkomt verontreiniging van bodem en water en inspireert gemeenschappen.

JOAB Global wil de komende jaren uitgroeien tot een centrale hub voor afvalolieverwerking, met deelname van hotels, bakkerijen en later ook huishoudens. Opschaling hangt volgens de initiatiefnemers af van betere infrastructuur, logistiek en meer bewustwording. Somohardjo roept bedrijven op om hun afvalstromen in kaart te brengen en bestaande, bewezen oplossingen te benutten.