Minister Brunings en IDB bespreken samenwerking voor duurzame toekomst ‘Suriname 3.0’

De minister van Olie, Gas en Milieu, Patrick Brunings, ontving op donderdag 25 september 2025 de Country Representative van de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank (IDB), mevrouw Adriana La Valley, voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het overleg werd van gedachten gewisseld over de toekomstige ontwikkelingsrichting van Suriname en de versterking van de samenwerking met de IDB.

Minister Brunings benadrukte dat Suriname zich in een belangrijke transitie bevindt: de omschakeling naar een duurzame en veerkrachtige economie, aangeduid als ‘Suriname 3.0’. Deze nieuwe fase bouwt voort op de Green Development Strategy (GDS), waarbij economische groei, milieubescherming en sociale vooruitgang met elkaar worden verbonden.

De bewindsman wees op het belang van verantwoord gebruik van natuurlijke hulpbronnen. Inkomsten uit olie en gas zullen worden ingezet voor structurele ontwikkeling, versterking van instituties en het creëren van nieuwe kansen in groene sectoren. “De toekomst ligt in duurzaamheid en kennisgedreven groei,” aldus de minister.

De IDB sprak haar waardering uit voor de heldere visie van de regering en gaf aan Suriname te blijven ondersteunen, niet alleen financieel, maar ook via kennisoverdracht en technische begeleiding. Bijzondere aandacht gaat uit naar het versterken van de Nationale Milieu Autoriteit (NMA), zodat milieubeleid doelgericht en effectief kan worden uitgevoerd.

Beide partijen kwamen overeen de samenwerking verder te verdiepen en gezamenlijk een concrete agenda op te stellen, die aansluit bij Suriname’s ontwikkelingsprioriteiten en internationale duurzaamheidsdoelen.