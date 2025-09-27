OGM en LVV bundelen krachten voor duurzame landbouw

Er vond op donderdag 25 september 2025 een overleg plaats tussen minister Patrick Brunings (Olie, Gas en Milieu) en minister Mike Noersalim (Landbouw, Veeteelt en Visserij). De ontmoeting stond in het teken van samenwerking voor een klimaatbestendige landbouwsector, als onderdeel van Suriname’s Green Development Strategy en visie Suriname 3.0.

Beide bewindslieden benadrukten de noodzaak van een langetermijnvisie en investeringen in moderne, duurzame landbouwpraktijken. Als eerste stap is een projectvoorstel ingediend bij het Green Climate Fund, gericht op de verduurzaming van de rijstsector in Nickerie.

Het initiatief, ter waarde van USD 19,6 miljoen, moet leiden tot een reductie van 184.400 ton CO₂, directe voordelen voor 35.600 boeren en versterking van de landbouw als pijler van een groene economie.