Suriname boekt positieve resultaten tijdens AVVN 80

  • September 27, 2025

President Jennifer Simons kijkt tevreden terug op haar deelname aan de 80ste Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (AVVN) in New York. Ze noemt de missie “intensief, maar zeer waardevol” voor Suriname.

Belangrijke thema’s waren het behoud van Surinames carbon-negatieve status, bosbescherming en de versterking van de agrosector. Een coalitie van milieuorganisaties heeft Suriname USD 20 miljoen toegezegd voor natuurbehoud.

Daarnaast werden de relaties met Nederland en Barbados versterkt. Premier Dick Schoof zal aanwezig zijn bij 50 jaar Srefidensi, terwijl koning Willem-Alexander kort daarna een staatsbezoek brengt. Met Barbados zijn afspraken gemaakt voor samenwerking in de landbouwsector.

