Lions Club Paramaribo North viert Chinese immigratie met Mahjong Drive voor het goede doel

Ter gelegenheid van 172 jaar Chinese immigratie in Suriname organiseert de Lions Club Paramaribo North in samenwerking met het Witte Lotus Cultureel Centrum een feestelijke Mahjong Drive. Het evenement vindt plaats op zaterdag 25 oktober 2025 op het terrein van De Witte Lotus aan de Coesewijnestraat.

Met deze activiteit wil de Lions Club niet alleen de Chinese cultuur in de schijnwerpers zetten, maar ook verbinding creëren tussen de verschillende bevolkingsgroepen in Suriname. De opbrengst wordt besteed aan de aankoop van essentiële materialen voor diverse zorginstellingen en ziekenhuizen in het land.

Volgens Rudolph Augustin, lid van de organisatiecommissie, zet de Lions Club zich in Suriname vooral in voor kinderzorg en mentale gezondheidsprojecten. “Vorig jaar hebben we in het St. Vincentius Ziekenhuis twee kamers en een speelruimte ingericht voor kinderen met kanker,” licht hij toe.

De keuze voor het spel mahjong is bewust gemaakt. Dit traditionele Chinese gezelschapsspel, dat veel weg heeft van rummikub en poker, heeft in Suriname een sterke culturele waarde en staat symbool voor samenhorigheid en strategie.

De Mahjong Drive wordt gecoördineerd door Agnetha de Vries. Tijdens de vorige editie deden 128 deelnemers mee; dit jaar wordt een nog grotere opkomst verwacht. Deelnemers maken bovendien kans op aantrekkelijke prijzen tijdens de loterij, waaronder een retourticket naar Belém.

Belangstellenden kunnen zich ter plaatse registreren of vooraf aanmelden via WhatsApp (+597 8286288) of e-mail (agnethadv@hotmail.com). De inloop begint om 16:30 uur.