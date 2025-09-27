Suriname zoekt OIC-steun voor versterking arbeids- en welzijnsbeleid

De Onderminister van Volksgezondheid, Welzijn en Arbeid, dr. Raj Jadnanansing, heeft tijdens de High-level Roundtable on Innovative Labour and Employment Strategies van de Organisatie van Islamitische Cooperatie (OIC) een bilaterale ontmoeting gehad met de Directeur-Generaal van het OIC Arbeidscentrum, Azar Bayramov. De bijeenkomst vond plaats van 22 tot en met 24 september 2025 in Bakoe, Azerbeidzjan.

De deelname van Suriname was historisch, omdat het voor het eerst is dat het ministerie belast met arbeid vertegenwoordigd was bij een OIC-ministersvergadering. Tijdens het overleg bespraken beide partijen mogelijkheden voor samenwerking op het gebied van arbeid, sociale bescherming en veiligheid en gezondheid op de werkplek.

Belangrijke thema’s waren de versterking van de Arbeidsinspectie, vooral in de olie- en gassector, modernisering van de arbeidswetgeving en de ontwikkeling van vaardigheidsprogramma’s om beter in te spelen op de behoeften van de arbeidsmarkt.

De onderminister presenteerde ook Suriname’s visie op informaliteit in de economie en lopende initiatieven binnen het Decent Work Country Programma III (2023–2026), uitgevoerd met steun van de ILO.

Suriname heeft daarnaast de intentie uitgesproken om toe te treden tot het OIC Arbeidscentrum, om via technische assistentie de uitvoering van het nationale arbeids- en welzijnsbeleid te versterken.